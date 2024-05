José Fonte espera um convite motivador

Após o recente anúncio do emblema minhoto, a revelar que José Fonte, de 40 anos, não irá prosseguir a carreira ao serviço dos bracarenses, o jogador mostrou abertura para vários cenários, de modo a dar continuidade a um percurso futebolístico no qual se destacam as 50 internacionalizações por Portugal e o Campeonato da Europa de 2016, conquistado ao serviço do país.Em painel de homenagem à vitória no Euro2016, no 18.º Congresso Internacional de Futebol, da Universidade da Maia, com o técnico Fernando Santos, o ex-guardião Eduardo e o médico José Carlos Noronha, este último gracejou que Fonte estaria a aprender árabe, cenário que o defesa-central não descartou.", afirmou.Recordando a conquista do Euro2016, Fonte foi convidado a escolher um momento mais marcante da campanha em França, mas o jogador preferiu destacar o ambiente vivido pelos jogadores, que considera ter sido decisivo para a glória final.", recordou.Ainda assim, leva de França várias memórias, entre as quais a primeira titularidade, no triunfo dos oitavos de final, diante da Croácia (1-0), para depois assumir o lugar no "onze" nos restantes jogos até à final do Stade de France.", contemplou.José Fonte chegou esta época a Braga, onde realizou 33 jogos, entre campeonato, Liga dos Campeões (fase preliminar e de grupos), Taça de Portugal e Taça da Liga, que ajudou a conquistar, em janeiro.