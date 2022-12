José Gomes diz que Marítimo é o maior desafio da carreira

”, afirmou o treinador oficializado pelos verde-rubros na passada sexta-feira.O técnico, de 52 anos, que regressa ao emblema insular após ter orientado a equipa na temporada 2019/20, pretende que o conjunto esteja “completamente alheado da posição em que se encontra” e que se foque em cada ação e naquilo que tem de fazer.”, destacou o timoneiro que também orientou os rioavistas, na temporada 2018/19.Quanto à formação de Vila do Conde, sublinhou que as amizades ficam à parte, manifestando “muita vontade em vencer o jogo”, apesar da organização do adversário.”, referiu.Para contrariar os vilacondenses, José Gomes pretende que “”.Sobre a longa paragem no campeonato à conta do Mundial2022, o sucessor de João Henriques no comando técnico do Marítimo acredita que não foi prejudicial para as equipas.”, explicou o treinador que regressa ao futebol português três temporadas depois, após passagens pelos espanhóis do Almería e do Ponferradina, e dos sauditas do Al Taawon.Quando questionado sobre se já identificou o problema na equipa, José Gomes adiantou que o “”, admitindo a necessidade de mais dois ou três reforços “para garantir condições para ir à luta contra seja quem for”.”, disse, revelando que a redução no plantel já promove união.No período entre a saída de João Henriques e entrada de José Gomes, o Marítimo afastou oito jogadores do plantel principal e contratou até ao momento dois reforços, René Santos e o guarda-redes Marcelo Carné, estando o avançado Léo Pereira, dos brasileiros do Atlético Goianiense, “em vias de ficar concluído”, segundo o técnico.”, sublinhou.Sobre a eventual saída de Joel Tagueu no mercado de inverno, referiu que “”, não descartando a possibilidade de o encontro em Vila do Conde ser o último do internacional camaronês.”, frisou o terceiro treinador dos insulares na presente temporada.O Marítimo, 17.º e penúltimo classificado, com seis pontos, visita na sexta-feira, às 20h15, o Rio Ave, que se encontra na 10.ª posição, com 18, no jogo que abre a 14.ª jornada da I Liga.