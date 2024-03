Länk e Belenenses empatam em jogo de "aflitos"

Numa partida disputada em Coimbra, casa emprestada dos minhotos, marcou primeiro a equipa do distrito de Braga, aos 68 minutos, por João Caiado, tendo o empate chegado já nos descontos, aos 90+2 minutos, por Pedro Carvalho.Começou melhor o Länk Vilaverdense, que nos primeiros 20 minutos dispôs de duas oportunidades para inaugurar o marcador, primeiro aos quatro minutos por Ericsson, num cabeceamento ligeiramente por cima da trave, e depois, aos 13 minutos, por Gonçalo Teixeira, num remate rasteiro cruzado, com a bola a rasar o poste.Os azuis do Restelo só aos 22 minutos se acercaram com perigo da baliza adversário, mas iam fazendo golo logo na primeira incursão, com Tiago Manso a rematar rasteiro com muito perigo, depois de um cruzamento de Moha Keita.A partir daqui o Belenenses equilibrou a partida, embora nenhuma das equipas criasse mais jogadas de perigo até final dos primeiros 45 minutos.O segundo tempo iniciou-se praticamente com a expulsão do defesa central Rui Correia, do Belenenses, aos 47 minutos, que viu o cartão vermelho direto por travar a progressão de Gonçalo Teixeira junto à linha da grande área.A jogar com mais uma unidade em campo, o Länk Vilaverdense instalou-se no meio-campo adversário e, aos 68 minutos, João Caiado inaugurou o marcador numa boa antecipação a Fábio Luís, finalizada com um remate cruzado, depois de um cruzamento da direita de Gonçalo Teixeira.A formação minhota poderia ter dilatado a vantagem aos 72 minutos, num disparo de fora de área de Bruno Silva, correspondido com uma boa defesa de David Grilo, a desviar a bola por cima da baliza.Aos 77 minutos, a equipa do Länk Vilaverdense esteve novamente próxima do golo, com Gonçalo Teixeira a atirar rasteiro para uma boa defesa de David Grilo.O Belenenses nunca deixou de contra-atacar e foi já nos cinco minutos de descontos dados pelo árbitro David Silva que chegou ao empate, num remate cruzado de Pedro Carvalho, aos 90+2 minutos, a passe de Danny.As duas equipas continuam no fundo da tabela, com o Länk Vilaverdense a ocupar a penúltima posição, com 18 pontos, e o Belenenses o último lugar, com 17 pontos.