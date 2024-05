Länk Vilaverdense despromovido à Liga 3

O conjunto minhoto, que está a jogar em casa emprestada em Coimbra, vai ser no final da temporada punido com um ponto de penalização, por questões salariais, o que o deixa matematicamente condenado à despromoção, confirmou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).



“Este desfecho significa, de resto, que o Länk Vilaverdense irá competir na próxima época na Liga 3, uma vez que segue no último lugar, com 24 pontos, sendo que irá ainda ser deduzido um ponto no final da temporada por questões salariais. Assim sendo, fica sem hipóteses matemáticas de alcançar a manutenção na competição”, explica a LPFP.



Neste momento, ainda sem essa punição aplicada na tabela pela LPFP, o Länk Vilaverdense é 18.º e último classificado, com 24 pontos, a seis do Feirense, 16.º, em lugar de acesso ao play-off de manutenção, com quem ainda vai jogar, quando faltam disputar seis pontos.