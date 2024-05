Länk Vilaverdense perde com Torreense e desce de divisão

O único golo da partida foi apontado por Benny, aos 40 minutos, num remate rasteiro de fora de área.



Numa primeira parte disputada sempre debaixo de chuva, o Torreense esteve sempre mais próximo da baliza da formação minhota, que, a espaços, também criou perigo.



A equipa de Torres Vedras ameaçou aos 14 minutos, num remate de André Rodrigues ao poste, já dentro de área, a passe de Benny.



Aos 34 minutos, uma grande jogada do Länk Vilaverdense, que culminou com um remate por cima da trave de João Caiado, após jogada individual de Bruno Silva, merecia outro desfecho.



Com maior caudal ofensivo, o Torreense abriu o ativo aos 40 minutos, por Benny, num remate rasteiro da meia-lua, após assistência de cabeça de Patrick, numa jogada que começou num lançamento longo do guarda-redes Ricardo Fernandes.



Antes do apito para intervalo, a formação do distrito de Braga quase empatou, numa ação de Boubacar, a que o guarda-redes Ricardo Fernandes correspondeu com uma defesa importante.



No segundo tempo, com o relvado muito encharcado, mas com a chuva a dar tréguas, foi o Länk Vilaverdense a assumir as ‘despesas’ do jogo, procurando incessantemente a igualdade.



A formação minhota dispôs de algumas oportunidades, mas os remates saíram desenquadrados com a baliza adversária.



Aos 63 minutos, uma saída a punhos do guarda-redes do Torreense quase resultava em autogolo, com a bola molhada a sofrer um efeito caprichoso e a sair pela linha final.



A quatro minutos dos 90 regulamentares, o Länk Vilaverdense estreou, pela primeira vez na época, o norte-americano Reum, de 45 anos, que pretende investir no clube.



Com este resultado, o Torreense inverteu um ciclo de oito jogos sem vitórias e passou a somar 44 pontos, na oitava posição, enquanto a equipa do distrito de Braga mantém o último lugar da tabela.



O conjunto minhoto vai ser no final da temporada punido com um ponto de penalização, por questões salariais, o que o deixa matematicamente condenado à despromoção, confirmou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).



“Este desfecho significa, de resto, que o Länk Vilaverdense irá competir na próxima época na Liga 3, uma vez que segue no último lugar, com 24 pontos, sendo que irá ainda ser deduzido um ponto no final da temporada por questões salariais. Assim sendo, fica sem hipóteses matemáticas de alcançar a manutenção na competição”, explica a LPFP.



Neste momento, ainda sem essa punição aplicada na tabela pela LPFP, o Länk Vilaverdense é 18.º e último classificado, com 24 pontos, a seis do Feirense, 16.º, em lugar de acesso ao play-off de manutenção, com quem ainda vai jogar, quando faltam disputar seis pontos.