Länk Vilaverdense perde um ponto por incumprimento salarial

Em 4 de janeiro, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) deu conta de que o clube minhoto não cumpriu a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores, referentes a setembro, outubro e novembro.O processo foi remetido para o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que agora puniu o Länk Vilaverdense com a subtração de um ponto.Já o ponto n.º 2 do artigo 48 do referido regulamento, sobre a sanção de subtração de pontos, salienta que “é aplicada à classificação final obtida na época desportiva em curso à data em que a decisão a aplicar se torne executória”.