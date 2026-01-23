Leandro Santos assina pelo Moreirense até 2030

Os minhotos reforçam-se pela primeira vez neste mercado de inverno com a aquisição de Leandro Santos, lateral-direito contratado ao Benfica por 800 mil euros. As águias ficam com 50% do passe e o direito de recompra do ex-jogador.Leandro Santos sobe à I Liga vindo da equipa B do Benfica. O jogador estreou-se em novembro de 2024 pela equipa principal dos encarnados, pela qual jogou em cinco ocasiões na época passada, ainda sob o comando técnico de Bruno Lage.Nas redes sociais, o Moreirense oferece a “casa ideal” ao jogador, que troca agora a Luz por Moreira de Cónegos.Leandro Santos termina assim um vínculo de 9 anos de formação com as águias, que desejaram, em comunicado, “votos de sucesso, tanto no plano desportivo como pessoal”.