Leixões empata em Viseu e tem manutenção mais perto

Com sete pontos de vantagem para o Belenenses, situado no 17.º lugar, o primeiro de descida direta, o Leixões assegurou que já não será alcançado pelos 'azuis' do Restelo nas duas rondas que faltam, pelo que agora a luta resume-se a escapar ao 16.º, posto de disputa do play-off de manutenção, ocupado pelo Feirense, que dista três pontos da equipa de Matosinhos.



Com a manutenção em vista, os visitantes adiantaram-se logo aos oito minutos, por intermédio de Ricardo Valente, mas a formação vieseense respondeu na segunda metade, ao beneficiar de um autogolo de Simões, aos 60.



O golo madrugador do Leixões, logo aos oito minutos, com Ricardo Valente a aparecer solto na área e a bater de cabeça o jovem guarda-redes Sampaio, deixou os comandados de Fangueiro mais confortáveis e desorientou a equipa viseense.



Só aos 30 minutos, Yuri Araújo, em jogada individual pela direita, ficou em boa posição para chegar ao golo, mas o remate foi bem defendido por Stefanovic.



Para o segundo tempo, com a entrada de Famana Quizera, o Académico de Viseu tomou conta da partida, também perante um baixar de linhas do Leixões, mas sem criar claras oportunidades de golo, no entanto, acabaria por chegar ao empate na sequência de um pontapé de canto, com André Clóvis a cabecear e, já com Stefanovic batido, Simões, em esforço, apenas confirmou o golo dos viseenses.