Leixões vence nos descontos e mantém Belenenses na lanterna-vermelha da II Liga

Paulité, aos 18 minutos, colocou o conjunto de Matosinhos na frente, com Rúben Pina a empatar já na segunda parte, aos 65. Contudo, o central Danrlei ofereceu o triunfo à formação visitante aos 90+4, quando a igualdade parecia já uma realidade neste duelo.



Apesar do triunfo, o Leixões mantém-se na 14.ª posição, com 27 pontos, mas aumenta a diferença pontual para a zona perigosa da tabela classificativa, na qual o Belenenses, após o segundo jogo de Mariano Barreto, continua no 18.º e derradeiro lugar, com 16.



Num primeiro tempo com 19 faltas cometidas, que iam interrompendo o fluxo e ritmo da partida, o Belenenses ainda procurou alcançar a vantagem aos 14 minutos, quando Rúben Pina falhou por pouco o desvio ao segundo poste ao bom cruzamento de Tiago.



No entanto, foi o Leixões a inaugurar o marcador pouco depois, aos 18, no único lance de perigo que logrou nos 45 minutos iniciais, através de um ‘mergulho’ de Paulité para desviar um cruzamento de Paulinho, com a bola a ter um ténue desvio em Rui Correia.



Os lisboetas procuraram reagir ao tento sofrido, mas o melhor que conseguiram foi um remate forte ao poste de Moha Keita, aos 31, embora na segunda parte, perante uma turma matosinhense mais remetida à defesa, tenham criado mais situações de perigo.



Rúben Pina, Moha Keita, Rui Correia e Chima ficaram muito perto da igualdade na fase inicial da segunda parte, com o primeiro, já perante uma renovada linha contrária com cinco defesas, a lográ-la à segunda ocasião, aos 65, a ‘encher’ o pé depois de um canto.



O Leixões ainda procurou uma reação imediata, com um pontapé de Adriano Amorim aos 69, para defesa atenta de David Grilo, mas somente em período de compensação é que conseguiu alcançar o triunfo, com um desvio de Danrlei ao livre apontado por Vitó.







Jogo realizado no Estádio do Restelo, em Lisboa.



Belenenses – Leixões, 1-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Paulité, 18 minutos.



1-1, Rúben Pina, 65.



1-2, Danrlei, 90+4.







Equipas:



- Belenenses: David Grilo, Tiago Manso, Rui Correia, Chima, Tiago, Hélio Cruz (Sambú, 69), Chapi (Felipe Dini, 46), Xavi, Moha Keita (Danny, 69), Rúben Pina (Zequinha, 86) e Maxuel (Ricardo Matos, 59).



(Suplentes: Guilherme, Pedro Carvalho, Fábio Luís, Danny, Felipe Dini, Sambú, Miguel Tavares, Zequinha e Ricardo Matos).



Treinador: Mariano Barreto.



- Leixões: Igor Stefanovic, Paulinho, Danrlei, Léo Bolgado, Simão, Zag, Fabinho (Vitó, 72), Paulo Alves (Daniels, 82), Adriano Amorim (João Lima, 72), Paulité (Isaque, 59) e Ricardo Valente (Avto, 72).



(Suplentes: Fábio Matos, João Oliveira, Isaque, Rafa, Vitó, Ventura, Avto, João Lima e Daniels).



Treinador: Carlos Fangueiro.







Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Zag (30), Danrlei (32), Igor Stefanovic (56), Moha Keita (67) e Tiago Manso (71).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.