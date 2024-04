Liga de clubes reforça combate à pirotecnia com novo regulamento

A medida, votada pela maioria dos clubes que hoje participaram na Assembleia Geral do organismo, no Porto, é incorporada no programa de prevenção e combate à violência associada a espetáculos desportivos e, segundo a LPFP, pretende garantir “uma resposta imediata e eficaz contra comportamentos incorretos”.



“Tal como já tínhamos regulamentos para as questões da violência e do racismo, também passamos a ter nesta questão da pirotecnia e do arremesso de objetos. Entre as medidas, está contemplado um mecanismo de paragem do jogo, que só será reatado quando as condições estiverem reunidas”, explicou Helena Pires, diretora executiva da LPFP.



Ainda em questões de violência, a dirigente foi questionada sobre os incidentes no jogo entre Desportivo de Chaves e Estoril Praia, no domingo, da jornada 30 da I Liga, no qual houve uma invasão de campo por adeptos dos flavienses e agressões entre jogadores e adeptos.



“Todos temos de refletir o que se passou nesse jogo. Da nossa parte estamos a fazer essa reflexão de forma interna. É algo que põe em causa a imagem da nossa competição e não podemos deixar que tal aconteça”, afirmou a diretora.



Helena Pires deixou, por isso, um “apelo à serenidade” para as últimas jornadas das competições profissionais.



“O nosso campeonato é deveras competitivo, estamos nas últimas jornadas, e temos todas as condições para que tudo termine bem. Espero que haja serenidade até ao final da época”, completou Helena Pires.