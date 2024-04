Lito Vidigal assume comando técnico do Feirense

Em comunicado, o clube, atual 15.º classificado da II Liga, tornou pública a saída de Ricardo Sousa, que assumiu o comando técnico do Feirense no início da época, depois de várias épocas no Mafra, e a contratação de Lito Vidigal.”, refere o clube.O Feirense, que somou cinco derrotas nos últimos seis jogos para a II Liga desde 12 de janeiro, ocupa a 15.ª posição, com 25 pontos, menos três do que o Penafiel, que é 14.º.