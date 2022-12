Luís Freire desafia favoritismo do Sporting

”, disse o técnico dos vila-condenses.Luís Freire garantiu que o Rio Ave “encara a competição com serenidade”, considerando estes jogos como “uma oportunidade para a equipa evoluir em termos competitivos”.”, disse o treinador.O técnico do conjunto da foz do Ave reconheceu, ainda assim, as dificuldades de um duelo com “”, mas prometeu ser um oponente concentrado”, frisou.Esta será a segunda vez que o Rio Ave, esta época, vai enfrentar o Sporting, depois de ter perdido (3-0), na segunda jornada do campeonato, em Lisboa.Luís Freire analisou que os "leões" estão igualmente fortes, comparando esses dois momentos, mas garantiu que o Rio Ave evoluiu muito desde esse confronto, na parte inicial da temporada.”, confessou Luís Freire.Para esta partida, os vila-condenses ainda não podem contar com o médio Joca e com o defesa esquerdo Pedro Amaral, ambos a recuperarem de lesões.O Rio Ave recebe o Sporting, na quarta-feira, às 20h30, em jogo da segunda jornada do Grupo B da Taça da Liga, que vai ser arbitrado por Miguel Nogueira.Sporting e Rio Ave lideram o agrupamento, após a primeira ronda, com três pontos, fruto das vitórias frente a Farense e Marítimo, respetivamente.