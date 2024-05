Lusitânia de Lourosa vence Feirense e está em vantagem na luta pela vaga na II Liga

A formação do Lusitânia de Lourosa, que terminou em terceiro a fase de subida da Liga 3, superiorizou-se ao Feirense, 16.º da II Liga, com um golo solitário apontado pelo brasileiro Jefferson Nem, aos 70 minutos.



A segunda mão do play-off entre os dois ‘vizinhos’ está agendada para domingo, dia 02 de junho, no Estádio Marcolino de Castro, em partida que vai decidir quem vai marcar presença nas competições profissionais na próxima época.