Mafra e Feirense empatam a zero em jogo de duas faces

Com este empate, o Mafra, com 39 pontos, sobe ao nono lugar da classificação, a um ponto do Torreense. Já o Feirense, com 26 pontos, amealha um ponto precioso na luta pela manutenção nas ligas profissionais, ocupando o 16.º posto, lugar do play-off de manutenção, a um ponto da Oliveirense, que tem menos um jogo, e com mais três do que o Belenenses.



O jogo teve duas partes distintas e na primeira parte o futebol foi de ataque. Nos 15 minutos iniciais, as duas equipas conseguiram lances bem desenhados e a bola rondou as balizas com perigo. Embora com mais bola para o Mafra, foi o Feirense a dar mais preocupações a Oláfsson, em concreto com um remate de Antoine que rasou o poste mafrense.



O cenário inverteu-se pouco depois em dois lances consecutivos, em que o Mafra esteve muito perto de inaugurar o marcador. Na primeira tentativa, Diao rematou ao poste, com Calai completamente batido e, na sequência do lance, Lucas Gabriel, num remate acrobático, viu o guarda-redes brilhar com uma grande defesa que manteve o resultado a zero.



Os últimos minutos da primeira parte foram jogados a ritmo mais baixo, com algumas paragens de jogo devido a lesões, e a segunda parte mostrou duas equipas mais preocupadas em não ceder espaços, mais longe do golo e com os jogadores a encaixarem na perfeição, sem espaços para jogar.



Numa das raras oportunidades em que esse espaço surgiu, Dudu fugiu à defesa do Mafra e foi derrubado por Oláfsson na grande área. O árbitro Artur Soares Dias ainda chegou a apontar para a marca de grande penalidade, mas o lance acabou por ser inviabilizado por fora de jogo do jogador de Santa Maria da Feira e o 0-0 inicial manteve-se mesmo até ao apito final.