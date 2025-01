"Maior reforço do FC Porto é manter a base", diz Vítor Bruno

"Sinceramente, o maior reforço do plantel que pode acontecer no mercado de janeiro é manter a base forte que estamos a começar a construir e a perceber que vai sendo cada vez mais sólida nos resultados", admitiu o técnico, ao ser questionado na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Nacional, na sexta-feira, da 17.ª ronda do campeonato.

O mercado de inverno abre um segundo período de inscrições para os clubes a meio da época, numa altura em que o FC Porto ainda não contratou reforços, mas anunciou na segunda-feira o empréstimo do avançado espanhol Fran Navarro ao Sporting de Braga.

"Qualquer avançado oferece totais garantias e há outros jogadores que também podem ocupar aquele espaço. O plantel é extenso e esse é, sobretudo, um problema em termos de operacionalização de ideias e de validação de comportamentos em treino. Agora, os grandes reforços do FC Porto são sempre os regressos do Francisco Moura e do Marko Grujic e ter o Iván Marcano cada vez mais apto para poder competir", reconheceu Vítor Bruno, em alusão ao atual trio de futebolistas entregues ao departamento clínico portista.

Apesar de direcionar o foco dos `dragões` para a visita ao Nacional, que fecha a primeira volta e poderá estar em risco, face às previsões de nevoeiro na Choupana, o treinador reconheceu ser normal o alegado interesse de outros clubes em jogadores do FC Porto.

"O mercado de janeiro vai ser sempre especulativo. Vão aparecer interesses vindos de vários lados, sinal de que os atletas têm qualidade e estão a ser valorizados, muito com base nos resultados mais recentes da equipa. As pessoas olham muito para isso, mas é normal que venha a emergir sempre um ou outro nome mais apetecível. Não me oferece nenhum tipo de comentário especial, porque estamos a começar o mês e vai haver muito ruído no ar. Interessa-nos muito olhar para o jogo de amanhã [sexta-feira]", observou.

Vítor Bruno foi ainda questionado sobre a recente chegada aos italianos do AC Milan de Sérgio Conceição, com quem trabalhou nos últimos 12 anos, sete dos quais no FC Porto, antes de ter substituído o ex-internacional português no comando técnico `azul e branco`.

"É verdade que temos um avião para apanhar mais logo, mas é com destino à Madeira e não para Itália. É isso que ocupa na totalidade o nosso pensamento", atirou.

O FC Porto, segundo classificado, com os mesmos 40 pontos do líder Sporting, visita o Nacional, 15.º, com 13, na sexta-feira, às 18:00, no Estádio da Madeira, no Funchal, em jogo da 17.ª jornada da I Liga, sob arbitragem de Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.