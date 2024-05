Manafá aposta em Portugal no Euro2024

“Portugal, com este treinador, está muito bem: a equipa está mais coesa e mais focada”, reconheceu Manafá, em declarações à agência Lusa, destacando a qualidade da formação portuguesa e o trabalho do selecionador Roberto Martínez.



O antigo lateral do FC Porto, de 29 anos, justifica o favoritismo luso com a “muita qualidade” da geração de futebolistas nacionais, destacando-a, por exemplo, das potências Alemanha e Espanha.



“A seleção mais difícil deve ser a França, mas Portugal é, sem dúvida, um dos favoritos. Eu acho que Portugal vai fazer um Europeu muito bom mesmo, se não ganhá-lo”, referiu.



Depois de uma experiência no Granada, Manafá rumou no início do ano ao Shanghai Shenhua, no qual alinham também o compatriota João Carlos Teixeira, mas também outros jogadores com passagens por clubes portugueses, como André Luís, Aidi Fulangxisi, Lin Cui e Cephas Malele.



O Shenhua lidera a Superliga chinesa, com 26 pontos, em 10 jogos – mais cinco do que o Shanghai Port, que tem menos um encontro disputado.



Manafá ingressou no futebol chinês depois da reestruturação ocorrida após a pandemia de covid-19, que expôs a insustentabilidade dos gastos, com dezenas de clubes chineses a entrarem em falência nos anos seguintes.



A transferência do lateral foi uma das várias mediadas por Pedro Neto, agente português que desde 2010 negoceia jogadores para o país asiático.



“Os nomes dos jogadores contratados são menos sonantes, mas a competitividade é maior”, admitiu Pedro Neto, também em declarações à Lusa.



Neste contexto, o mercado português tornou-se “apetecível” para os chineses, que reconhecem “qualidade, boa formação, competência e educação de jogo” nos jogadores das competições lusas.