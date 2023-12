Manuel Oliveira arbitra o Portimonense-Sporting

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol já anunciou as equipas de arbitragem completas para os jogos da 15.ª jornada da liga portuguesa, destacando-se as nomeações de Manuel Oliveira para a deslocação do Sporting a Portimão, André Narciso na receção do Benfica ao Famalicão e Gustavo Correia no jogo em casa do FC Porto diante do Chaves.