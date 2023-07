Marítimo avança com providência cautelar no TAD contra Liga

O Marítimo avançou com uma providência cautelar no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) contra a Liga de futebol por causa do licenciamento do Estrela da Amadora para a próxima época.

O TAD publicou esta segunda-feira o pedido de providência cautelar por parte do Marítimo contra a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), estando em causa o licenciamento do recém-promovido Estrela da Amadora para a época 2023/24, um pedido que deu entrada na passada sexta-feira.



Na base do pedido, os insulares defendem que o capital social do Estrela da Amadora, formação que derrotou os madeirenses no play-off de acesso à I Liga e os relegou para o segundo escalão, não cumpre os requisitos do regime jurídico das Sociedades Desportivas.



Com esta ação, o emblema madeirense procura impedir a presença do Estrela da Amadora nas competições profissionais, mesmo depois de os "tricolores" terem sido licenciados pela LPFP, que incluiu o clube agora promovido ao principal escalão nos sorteios da I Liga e da Taça da Liga.



O primeiro jogo oficial previsto do Estrela da Amadora é no terreno do Portimonense, no dia 23 de julho, para a primeira fase da Taça da Liga, sendo que, na jornada inaugural do campeonato, prevista para o fim de semana de 12 e 13 de agosto, o clube lisboeta recebe o Vitória de Guimarães.



O Marítimo estreia-se na Taça da Liga em 22 de julho, em Vizela, antes de iniciar a II Liga na casa do rival Nacional.



O novo regime jurídico das Sociedades Desportivas foi aprovado pelo Governo, em janeiro último, e, mais recentemente, em junho, pela Assembleia da República.