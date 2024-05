Marítimo consegue triunfo em Penafiel e mantém-se na luta pela subida

Num jogo afetado pela forte chuva que se fazia sentir em Penafiel, que afetou bastante o terreno, uma grande penalidade cobrada por Euller Silva deu os três pontos aos maritimistas, aos 37 minutos.



Com este resultado, o Marítimo chega aos 60 pontos e fica a dois de Nacional e AVS, segundo e terceiro classificados, respetivamente, formações que ainda vão disputar os seus encontros na presente ronda, mantendo-se assim ainda na corrida à subida direta.



A primeira grande oportunidade até foi para os anfitriões, com Gabriel Barbosa, aos 16 minutos, a responder com um cabeceamento a um cruzamento de Robinho pela esquerda, só parado por uma notável intervenção do guardião Samú Silva.



No entanto, na sequência de um pontapé de canto, quando o relógio marcava 36 minutos, Reko agarrou Renê Santos na área penafidelense, tendo o árbitro António Nobre apontado para a marca de grande penalidade.



Na conversão, Euller Silva atirou para o lado esquerdo e enganou Hélder Baldé, inaugurando o marcador.



O Penafiel foi à procura do empate e dispôs de várias situações, que não aproveitou com eficácia.



Aos 55 minutos, Hélder Suker isolou-se e viu o guarda-redes dos maritimistas sair em falso da sua baliza, ficando esta completamente descoberta para o avançado, que, mesmo assim, atirou ao lado.



Gabriel Barbosa, que já se havia revelado uma ameaça em jogo aéreo no primeiro tempo, voltou a ficar muito próximo do golo, quando surgiu completamente sozinho no 'coração' da área, mas cabeceou ao poste, à passagem do minuto 69.



O Marítimo soube resistir, com muito sofrimento nos minutos finais, e conseguiu assim três importantes pontos na luta pela promoção.