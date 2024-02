Marítimo vence Benfica B com reviravolta e aproxima-se dos lugares de subida

Os 'verde-rubros' mantêm a quarta posição (34 pontos), mas recuperam terreno ao Santa Clara e AVS, que perderam pontos esta ronda, além de ficaram, à condição, a três pontos do Nacional (terceiro), que viu o seu jogo com o Leixões adiado. Já os 'encarnados' dividem agora o nono lugar com o FC Porto B (26 pontos), mas podem ser ultrapassados pelo Paços de Ferreira.



A primeira parte foi jogada em toada monótona e, na primeira meia hora, a emoção apenas subiu de tom quando Bruno Xadas, aos 27 e 28 minutos, fez uso do forte pontapé exterior para testar a atenção de André Gomes, mas sem acertar no alvo.



O jogo animou depois da meia hora, sobretudo após o golo inaugural de Pedro Santos. O jovem extremo benfiquista aproveitou a desatenção geral no interior da área madeirense e abriu o marcador.



A equipa de Fábio Pereira não se atemorizou e quase empatou logo de seguida, por intermédio de René Santos, através de um cabeceamento por cima após cobrança de um pontapé de canto.



Já perto do descanso, René Santos voltou a ganhar no jogo aéreo e conseguiu mesmo restabelecer a igualdade, isto após um lance de insistência em que Guirassy também esteve perto de marcar, depois de novo canto que baralhou a defesa benfiquista.



O intervalo não chegou sem novo momento de tensão: já dentro da compensação, as 'águias' beneficiaram de uma grande penalidade a castigar derrube de René sobre Pedro Santos dentro de área, mas João Rego, na conversão, atirou para a bancada.



Logo após o reatamento, os maritimistas consumaram a reviravolta, com grande mérito para Fábio China que isolou Higor Platiny, por via de um belo passe de rutura. Na cara do golo, o dianteiro brasileiro não desperdiçou e fez o 2-1.



À passagem do minuto 65, o Marítimo parecia ter conseguido o golo da tranquilidade, mas o tento foi anulado com recurso ao VAR. José Bica, que assistiu Lucas Silva, estava em fora de jogo no início da jogada.



Mas pouco tempo depois, Lucas Silva, sempre dos mais irrequietos, não desistiu dos seus intentos e estabeleceu o 3-1 final, na marcação de um livre direto em que fica a ideia que André Gomes podia ter feito mais.







Jogo no Estádio do Marítimo, no Funchal.



Marítimo - Benfica B, 3-1.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, Pedro Santos, 36 minutos.



1-1, René Santos, 43.



2-1, Higor Platiny, 50.



3-1, Lucas Silva, 77.







Equipas:



- Marítimo: Amir Abedzadeh, Tomás Domingos, René Santos (Rodrigo Borges, 55), Júnior Almeida, Fábio China, Ibrahima Guirassy, Euller Silva (Diogo Mendes, 63), Bruno Xadas (Bernardo Gomes, 84), Lucas Silva, Higor Platiny, (Francis Cann, 84) e José Bica (Preslav Borukov, 84).



(Suplentes: Pedro Teixeira, Dylan Collard, Rodrigo Borges, Diogo Mendes, João Tavares, Francisco Gomes, Bernardo Gomes, Francis Cann e Preslav Borukov).



Treinador: Fábio Pereira.



- Benfica B: André Gomes, João Tomé (Henrique Pereira, 62), Gustavo Marques, Bajrami, Francisco Domingues (Rafael Rodrigues, 15), Nuno Félix, Diogo Prioste, Gerson Sousa (Hugo Félix, 75) Pedro Santos, João Rego (José Precatado, 75) e Cauê (Gustavo Varela, 62).



(Suplentes: Pedro Souza, Rafael Rodrigues, Lenny Lacroix, Jevsenak, Rafael Luís, Hugo Félix, Henrique Pereira, José Precatado e Gustavo Varela.



Treinador: Nélson Veríssimo.







Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Rego (41), Euller (41), René Santos (45+2), Rafael Rodrigues (45+6), Ibrahima Guirassy (72), Diogo Prioste (76), Amir Abedzadeh (87), Lucas Silva (90+3) e Pedro Santos (90+6).



Assistência: 8.321 espetadores.