Médio Fábio Pacheco deixa o `campeão` Moreirense e reforça o Aves SAD

Na última, Fábio Pacheco contribuiu com três golos em 23 jogos para ajudar os 'cónegos' a regressarem ao escalão principal e a erguerem o título de campeões da II Liga.



Fábio Pacheco, de 35 anos, conta com um vasto currículo no futebol português, contabilizando passagens por Marítimo, Vitória de Setúbal, Tondela e Paços de Ferreira, emblema no qual se formou e pelo qual se estreou na I Liga portuguesa.



O futebolista junta-se no plantel da formação comandada por Jorge Costa ao defesa central Jorge Teixeira, de 36 anos, que foi a primeira contratação anunciada pelo emblema sucessor do Vilafranquense.



Os dois reforços, de resto, serão "caras novas" no sábado, naquele que será o primeiro treino da temporada.