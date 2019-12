Médio Rúben Ribeiro regressa ao futebol português como reforço do Gil Vicente

"Apesar de ter várias opções para poder resolver o meu futuro, pesou a minha família e o facto de o Gil Vicente ser um clube muito acolhedor, onde fiz vários amigos e me senti realizado e feliz. Sinto que fizeram um esforço muito grande para que eu viesse para cá e o ‘mister’ [Vítor Oliveira] foi fundamental", referiu o primeiro reforço de inverno dos barcelenses, em conferência de imprensa.



Rúben Ribeiro, de 32 anos, regressa ao futebol português após meio ano sem atividade e uma curta passagem pelo Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, emblema que representou desde que rescindiu com o Sporting, em maio de 2018, na sequência dos incidentes na Academia de Alcochete.



"Terão o Rúben normal, que habituou as pessoas a ter prazer em pagar um bilhete para ir ver um jogo de futebol. Independentemente de ter estado parado, continuei a trabalhar e sabia que as coisas iam-se resolver mais dia menos dia. Foi o Gil Vicente que abracei e é aqui que vou ser feliz", afiançou.



O médio ofensivo cumpriu 18 partidas pelos ‘leões’ desde que chegou a Alvalade, em janeiro de 2018, proveniente do Rio Ave, depois de ter envergado as camisolas de Leixões, Penafiel, Beira-Mar, Paços de Ferreira, Gil Vicente e Boavista.



"É um desafio à altura das minhas capacidades. O Gil Vicente é um clube histórico, que sempre fez grandes campeonatos e neste momento está a demonstrar isso. É um clube completamente estável na I Liga. Claro que ainda faltam muitos pontos e batalhas, mas sem dúvida que iremos atingir os objetivos no final da época", concluiu.



Sentado ao lado de Rúben Ribeiro esteve Tiago Lenho, diretor desportivo dos minhotos, que justificou a contratação do médio natural do Porto como uma "oportunidade de mercado" para recrutar "uma cara bem conhecida".



"A estrutura e a equipa técnica acharam que seria uma boa solução para nós e decidimos avançar para a contratação. Felizmente o Rúben também mostrou bastante interesse em ajudar-nos esta temporada. Já conhece bem a casa e isso certamente pesou na decisão dele. Esperemos que consiga ser ainda mais feliz este ano", frisou.