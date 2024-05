Miguel Albuquerque deseja sucesso ao Nacional na I Liga

", enalteceu Miguel Albuquerque, para depois confidenciar que é adepto do Nacional "desde os 14 anos".O líder do executivo regional afirmou que, de países como "Inglaterra ou Arábia Saudita", para dotar os clubes de "maior capitalização" e "disputar os primeiros lugares" na I Liga, elevando assim o nome da Região "aos mais altos patamares".Na qualidade de cabeça de lista do PSD às eleições antecipadas de domingo, na Madeira, Miguel Albuquerque prometeu que, caso vença, vai iniciar conversações com os clubes "logo após a tomada de posse", pois entende que é preciso "melhorar a lei de apoios ao desporto".O presidente do Nacional, Rui Alves, aproveitou a ocasião para realçar a importância do futebol na "autoestima do povo", para depois dizer que, como forma de obter bons resultados desportivos, poder político e desportivo "devem andar de braços dados".O treinador Tiago Margarido, um dos grandes obreiros pela subida de divisão, agradeceu a "parceria entre jogadores, equipa técnica, direção e Governo Regional da Madeira", deixando votos para que esta ligação continue, para que o Nacional possa ser "feliz mais vezes".O Nacional terminou a II Liga portuguesa de futebol na segunda posição, com 71 pontos, menos dois do que o campeão Santa Clara, o que permitiu ao emblema insular o regresso à I Liga, três anos depois da última presença.