Minuto de silêncio nos jogos das I e II Ligas em memória de Artur Jorge

“A LPFP decreta um minuto de silêncio nos jogos que decorrem na 23.ª Jornada da I Liga e II Liga, no sentido de homenagear Artur Jorge Braga de Melo Teixeira, antigo selecionador nacional e internacional português, que se notabilizou como jogador e treinador ao serviço de vários clubes, falecido esta quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024”, anunciou hoje o organismo que rege o futebol profissional em Portugal.



Artur Jorge, antigo futebolista, morreu hoje, aos 78 anos, depois de uma carreira de mais de 20 anos como treinador, tendo conquistado a primeira Taça dos Campeões Europeus do FC Porto, ao serviço do qual se sagrou três vezes campeão nacional.



Conquistou ainda um título francês, pelo Paris Saint-Germain, e um saudita, pelo Al Hilal, como treinador, carreira pela qual enveredou depois de ter sido avançado, internacional em 16 ocasiões, com passagens por clubes como FC Porto, Académica, no qual conciliou a modalidade com o estudo de filologia germânica, Benfica, conquistando quatro títulos de campeão e duas Taças de Portugal, e Belenenses, antes de terminar nos norte-americanos do Rochester Lancers.



Foi ainda selecionador de Portugal, em duas ocasiões, Suíça e Camarões.