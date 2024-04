Moreirense quer dar tudo pela vitória

Apesar de vincar que a semana de trabalho “foi igual” às anteriores, o timoneiro do emblema de Moreira de Cónegos reconheceu que é “um tiro no escuro” antecipar a estratégia que será utilizada pelos barcelenses, se mais próxima do modelo tático habitual do ex–treinador do Tondela, se mais próxima do sistema utilizado pelos "galos" ao longo da época, adaptando–se às características dos jogadores.”, referiu, na antecâmara do duelo minhoto, marcado para as 15h30 de sábado, na vila do concelho de Guimarães.Agradado com a ascensão de Tozé Marreco ao escalão maior do futebol português, um treinador “muito competente e rigoroso” que considera um amigo, Rui Borges perspetivou uma equipa adversária “muito competitiva e coesa”, quando ocupa a 14.ª posição, com 28 pontos.O treinador pediu, assim, ao seu conjunto, sexto da tabela, com 43 pontos, para manter “” que tem apresentado ao longo da temporada, mas com mais rigor na defesa e mais finalização, agressividade e, sobretudo, tomadas de decisão no ataque, face às três jornadas anteriores, em que os "cónegos" somaram apenas um ponto.Depois de Jerémy Antonisse ter regressado às opções frente às "águias", o técnico adiantou que o outro extremo até agora lesionado, Madson Monteiro, está disponível para a receção aos gilistas, oferecendo “características diferentes” das de Antonisse, Kodisang e João Camacho.O Moreirense, sexto classificado da I Liga portuguesa, com 43 pontos, recebe o Gil Vicente, 14.º, com 28, em partida agendada para as 15h30 de sábado, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, com arbitragem de José Bessa.