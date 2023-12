Moreirense renova contrato com Rui Borges até 2026

Contratado no verão passado, o técnico de 42 anos lidera uma equipa com seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas em jogos oficiais, que ocupa a sexta posição do campeonato, com 21 pontos em 12 jornadas, e que já foi eliminada da Taça de Portugal e da Taça da Liga.Natural de Mirandela, Rui Borges iniciou a carreira de treinador na época 2017/18, precisamente no clube da cidade natal, o Mirandela, no Campeonato de Portugal, então o terceiro escalão do futebol luso, e rumou à II Liga a meio da época seguinte, para orientar o Académico de Viseu.Depois do emblema beirão, o treinador transmontano continuou no segundo escalão durante as épocas 2020/21, com um quarto lugar ao serviço da Académica, 2021/22, com um sexto lugar pelo Nacional, depois de ter iniciado o campeonato nos "estudantes", e 2022/23, temporada em que foi novamente sexto, pelo Mafra, apesar de ter iniciado a competição no Vilafranquense.