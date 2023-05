Moreno diz que "ainda há muito a ganhar" no jogo com o FC Porto

A formação vimaranense procura ‘segurar’ o quinto lugar na tabela, que dá acesso à terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, e Moreno vê essa tarefa bastante complicada atendendo à complexidade da partida com os ‘dragões’.



“Ainda há muita coisa a ganhar neste jogo. Espero muitas dificuldades, ainda há muita coisa em jogo, ainda para mais porque é difícil jogar no Dragão. Dependemos de nós para manter o quinto lugar, mas a tarefa não é fácil. No final dos 90 minutos queremos perceber o que dá o resultado final. Por estranho que pareça até um empate, que é um grande resultado no Dragão, pode não nos servir em função do que o Arouca conseguir fazer no seu jogo”, referiu o técnico.



Na conferência de antevisão da partida com os ‘azuis e brancos’, o técnico disse acreditar numa “boa resposta” da sua equipa.



“Temos de nos focar nas nossas tarefas para acabar bem o campeonato. Independentemente do que possa acontecer, e acredito que vamos dar uma resposta, nada apaga a fantástica época que estes profissionais tiveram esta época. Queremos muito conquistar os três pontos", garantiu.



Relativamente à forma de preparação do encontro, Moreno explicou que não mudou em função do adversário.



“Foi preparada com o mesmo rigor. O plano estratégico pode ser diferente em função do adversário, mas a preparação não foi nada diferente. O jogo dá-nos dificuldades que outros estádios não nos dão, mas temos de procurar perceber o que podemos fazer quando tivermos bola. O FC Porto tem jogadores que procuram muito a profundidade, há detalhes que são importantes", vincou.



O técnico da formação vimaranense revelou-se ainda satisfeito por ter devolvido o Vitória de Guimarães às competições europeias.



“Alguém acreditava que isto era possível? É muito isto que me realiza, satisfaz-me muito ver o que éramos há 10 meses, o que eram estes atletas e o crescimento que tiveram. São muitos atletas que tiveram esse crescimento, não foram só os que subiram connosco da equipa B, mas também outros que estavam cá", notou.



O Vitória de Guimarães, quinto classificado, com 53 pontos, desloca-se este sábado, às 18:00, ao Estádio do Dragão, para defrontar, o FC Porto, segundo, numa partida da 34.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, arbitrada por Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.