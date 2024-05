Nacional goleia FC Porto B por 4-0 e mantém vivo o sonho da subida direta

Com este resultado, os 'alvinegros' reforçam a segunda posição, com 65 pontos, a apenas dois do líder Santa Clara, e somam mais três pontos do que o AVS, terceiro, mas que ainda vai defrontar o Leixões nesta jornada.



A partida começou em toada morna, até que, aos 17 minutos, Chuchu Ramirez, servido na profundidade por Witi, deixou Gabriel Brás para trás e ainda ultrapassou o guarda-redes Gonçalo Ribeiro, tendo depois atirado para a baliza deserta para fazer o 1-0.



Ainda se festejava o primeiro e logo surgiu o segundo golo do Nacional, com Witi de novo no centro das atenções, agora a fazer o 2-0, com um remate de belo efeito, sem hipóteses de defesa.



Na etapa complementar, o jogo perdeu intensidade, com o Nacional a gerir o esforço em função do resultado e o FC Porto B, mesmo com algumas mudanças, sem conseguir reentrar no resultado.



Sem grandes ocasiões de registo e com o FC Porto B sem reagir, o Nacional acabou por completar a golada, primeiro com Chuchu a 'bisar', aos 87, e depois por Dudu Teodora a anotar o 4-0, aos 90+2.