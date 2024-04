Nacional vence AVS com reviravolta e fica a apenas um ponto do segundo lugar

Com esta vitória, os 'alvinegros' somam 55 pontos e consolidam a terceira posição, que dá acesso ao play-off de subida, ficando a apenas um ponto do AVS, segundo. O líder Santa Clara tem 59 pontos, mas apenas entra em campo no domingo, diante do Paços de Ferreira.



Depois do nevoeiro de sexta-feira que perturbou a visibilidade e obrigou ao adiamento do encontro para hoje, o Nacional entrou mais determinado, mas Witi, aos quatro minutos, e Gustavo Silva, à passagem do minuto nove, não acertaram com o alvo.



Apesar do domínio, foram os nortenhos a abrir o marcador, numa infelicidade de João Aurélio, que perdeu a bola ao sair a jogar e permitiu a Nenê inaugurar o marcador, aos 16 minutos.



A resposta não se fez esperar e surgiu três minutos volvidos, por intermédio de Gustavo Silva, que após uma assistência sublime de Witi apenas teve de bater um desamparado Pedro Trigueira.



À passagem do minuto 24, de novo Witi no centro das atenções, mas o moçambicano não teve a frieza necessária para consumar a reviravolta, com o 'chapéu', no frente a frente com Pedro Trigueira, a sair por cima.



Na melhor fase dos madeirenses, Gustavo Silva desequilibrou pela ala direita e acabou derrubado por Zé Ricardo, dentro da área. Na conversão do castigo máximo, Danilovic atirou para o lado contrário do guarda-redes e fez o 2-1 para o Nacional.



Logo de seguida, aos 33 minutos, Witi de novo perdulário, com um remate ao poste, sendo que na recarga também Carlos Daniel foi infeliz, com a bola a bater com estrondo na barra.



Depois do intervalo, a equipa de Jorge Costa voltou melhor e esteve perto de empatar por duas ocasiões: aos 54 minutos, Paulo Vítor esteve perto de marcar na própria baliza e, aos 64, foi Benny a rematar à figura de Lucas França.



Apesar do maior domínio na segunda parte, o AVS não foi capaz de materializar a posse de bola em oportunidades claras, sendo que a melhor ocasião para empatar o jogo pertenceu ao recém-entrado Tunde, em cima do minuto 90, com um remate defendido por Lucas França, que estava bem colocado para agarrar a bola.







Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.



Nacional – AVS, 2-1.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



0-1, Nenê, 16 minutos.



1-1, Gustavo Silva, 19.



2-1, Danilovic, 31, (grande penalidade).







Equipas:



- Nacional: Lucas França, João Aurélio, Paulo Vítor, Ulísses, José Gomes, Danilovic (Sérgio Marakis, 85), Luís Esteves (Jordi Pola, 90+3), Carlos Daniel (André Sousa, 85) Gustavo Silva (Rúben Macedo, 76), Witi (Dudu Teodora, 76) e Chuchu Ramírez.



(Suplentes: Rui Encarnação, André Martins Sousa, Jordi Pola, Diga, Sérgio Marakis, Jota, André Sousa, Rúben Macedo, e Dudu Teodora).



Treinador: Tiago Margarido.



- AVS: Pedro Trigueira, Léo Alaba, Clayton, Anthony Correia, Zé Ricardo (Idrissa Dioh, 86), Luís Silva (Yair Mena, 86), Gustavo Mendonça (Talles Wander, 81), Stênio (Tunde, 67), Benny, Juan Mercado e Nenê (Samuel Granada 81).



(Suplentes: Simão Bertellu, Jorge Teixeira, Eric Veiga, João Amorim, Idrissa Dioh, Yair Mena, Babatunde Akinsola, Talles Wander e Samuel Granada.



Treinador: Jorge Costa.







Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luís Silva (65), Léo Alaba (72), Luís Esteves (78) e Sérgio Marakis (88).



Assistência: 2.728 espetadores.