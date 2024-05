Nacional vence Mafra por 2-0 com Chuchu Ramirez a bisar de penálti

Com esta vitória, num jogo disputado em clima de festa pela subida à I Liga, assegurada na jornada anterior, os 'alvinegros' acabam o campeonato no segundo lugar, com 71 pontos, a dois do campeão Santa Clara, que confirmou o primeiro lugar ao vencer a União de Leiria, também por 2-0.



Por sua vez, o Mafra termina na nona posição, com 44 pontos, em igualdade pontual com o FC Porto B, 10.º.



Ainda muitos procuravam o melhor lugar e já o Nacional estava a ganhar, através de uma grande penalidade superiormente convertida por Chuchu Ramirez, aos seis minutos, a punir mão na bola de Ousmane Diao.



Apesar de estar a perder desde cedo, o melhor que o Mafra conseguiu até ao intervalo foram dois cabeceamentos, por Miguel Falé, aos 11 minutos, e João Goulart, aos 23, que Lucas França defendeu com segurança.



Em cima do intervalo, e um pouco contra a corrente do jogo, por pouco Gustavo Silva não fez o segundo para os nacionalistas, mas o seu forte remate embateu com violência no poste.



O aviso estava dado e acabou consumado, já no período de compensação da primeira parte, com novo golo de grande penalidade, após carga de Ousmane Diao sobre Chuchu Ramirez, que se encarregou de converter o castigo para fazer o 2-0.



Na etapa complementar, o ritmo da partida desceu consideravelmente, com apenas o irrequieto Chuchu Ramirez a estar perto de marcar, à passagem dos 68 minutos, mas a falhar duas vezes seguidas perante o guarda-redes Oláfsson.



Até final, novamente Chuchu Ramirez no centro das atenções, com o 'endiabrado' ponta de lança venezuelano a rematar com perigo, aos 79 minutos, mas desta vez a bola passou ligeiramente por cima.







Jogo no Estádio da Madeira no Funchal.







Nacional - Mafra: 2-0.



Ao intervalo: 2-0.







Marcadores:



1-0, Chuchu Ramirez, 6 minutos (grande penalidade).



2-0, Chuchu Ramirez, 45+1 (grande penalidade).







Equipas:



- Nacional: Lucas França, João Aurélio, Ulisses, Paulo Vítor, José Gomes (André Martins Sousa, 75), André Sousa, Luís Esteves (Diga, 81), Carlos Daniel (Jota, 76), Gustavo Silva (Shatri, 81), Rúben Macedo (Dudu Teodora, 64), e Chuchu Ramirez.



(Suplentes: Rui Encarnação, Diga, Francisco Gonçalves, Jordi Pola, Shatri, André Martins Sousa, Marakis, Jota, e Dudu Teodora).



Treinador: Tiago Margarido



- Mafra: Oláfsson, João Goulart, Ousmane Diao, Mário Balbúrdia (Andrey, 79), Fabinho, Pedro Bravo, Miguel Sousa (Fábio Sturgeon, 56), Andreas Nibe (Mesaque Djú, 79), André Lopes, Rodrigo Matos (Pité, 65), e Miguel Falé (Lucas Gabriel, 46).



(Suplentes: André Paulo, Pontus Texel, Djé Béni, Andrey Souza, Pité, Mésaque Djú, Lucas Gabriel, Fábio Sturgeon e Jonathan Lind.



Treinador: Jorge Silas







Árbitro: Miguel Fonseca (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gustavo Silva (35), Fabinho (41), Ousmane Diao (44), Mário Balbúrdia (71) e Andrey (90+4).



Assistência: 5.083 espetadores.