Nené de calcanhar dá vitória ao AVS na II Liga

Com o 18.º triunfo no campeonato, o AVS, reduzido a 10 elementos desde os 63 minutos, reforçou o segundo lugar, com 55 pontos, a um do líder Santa Clara e agora mais sete do que o Nacional, que é terceiro.



O Feirense, por sua vez, permanece no limite da permanência, no 15.º lugar, com 24 pontos, apenas um de vantagem para a Oliveirense, em zona de play-off.



O AVS, com Simão, Fábio Pacheco e Tunde de início, teve sempre mais bola, mas sentiu algumas dificuldades nas aproximações à área contrária, até Edson Farias, aos 35 minutos, combinar com Tunde, pela direita, e servir, já na área, Nené, um "jovem" de 40 anos que finalizou de calcanhar, fixando o resultado que seria final.