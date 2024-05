Números e Curiosidades – Jornada 32 do campeonato da I Liga

- O 29.º confronto em Vila do Conde entre o Rio Ave e o Vitória. O encontro mais histórico desta jornada.- O 20.º confronto no Bessa entre o Boavista e o Gil Vicente.- O 2º dérbi em Moreira de Cónegos entre o Moreirense e o Vizela.- O também 2.º confronto entre Sp. Braga e Casa Pia no Minho.- O 11.º confronto no Minho entre Famalicão e Benfica.- O 18.º confronto em Trás-os-Montes entre Desp. Chaves e FC Porto.- O 21.º confronto em Alvalade entre Sporting e Portimonense.- Farense e Estoril voltam a defrontar-se em Faro na I Liga… 29 anos depois (!)- E um encontro inédito na I Liga, Arouca e Estrela da Amadora vão defrontar-se pela 1.ª vez no escalão principal na Serra da Freita.- O 90.º jogo de Luís Freire como treinador na I Liga.- O 80.º jogo de Armando Evangelista como treinador da I Liga.- O Sporting ser campeão nacional.- O Vizela e o Desp. Chaves descerem de divisão.- O Portimonense pontuar pela 1.ª vez na sua história em Alvalade. (20 jogos – 20 derrotas)- O Sporting conseguir a 19.ª jornada consecutiva sem perder e manter-se invicto em Alvalade esta época. (tem 15 jogos – 15 vitórias)- O Famalicão voltar a vencer em casa o Benfica 32 anos depois.- O Benfica somar a 4.ª vitória consecutiva no campeonato. (actualmente a equipa com mais vitórias consecutivas)- O Chaves voltar a vencer em casa o FC Porto 36 anos depois e continuar a sonhar com a manutenção.- O FC Porto vencer em Chaves pela 6.ª época consecutiva.- O Rio Ave voltar a vencer em casa o Vitória… 5 anos depois.- O Farense voltar a vencer em casa o Estoril… 32 anos depois.- O Sporting marcar pela 40.ª jornada consecutiva.- O Rio Ave somar a 10.ª jornada consecutiva sem perder e bater o seu recorde de invencibilidade no escalão principal.- Boavista ver cartões pela 110.ª jornada consecutiva (!)- 4.ª jornada consecutiva sem nulos no campeonato- Sérgio Conceição treina consecutivamente na I Liga há 235 jornadas (!)- Boavista vê cartões amarelos há 109 jornadas consecutivas.- Sporting marca há 39 jornadas consecutivas.- Não há um nulo em Alvalade há 3 anos e 10 meses. (são 66 jornadas consecutivas com golos)- Rio Ave não vence fora há 20 jornadas… (1 ano e 2 meses).- Sporting sem perder em casa há 22 jornadas (1 ano e 1 mês)- 3 jornadas consecutivas sem 0-0-- Não marca há mais tempo: Famalicão – 120 minutos.

- Não sofre golos há mais tempo: Moreirense – 140 minutos.





- Não marca há mais tempo em casa: Portimonense - 150 minutos.





- Não marca há mais tempo fora: Vitória SC – 150 minutos.





- Não sofre golos há mais tempo em casa: Sporting – 135 minutos.





- Não sofre golos há mais tempo fora: Gil Vicente - 120 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: Sporting – 39 jornadas.





- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Vizela – 7 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Estrela da Amadora – 6 jornadas.





- Mais jornadas sem empatar: Sp. Braga - 12 jornadas.





- Mais jornadas sem perder: Sporting - 18 jornadas.





- Mais vitórias consecutivas: Benfica - 3 jornadas.





- Mais empates consecutivos: Rio Ave -3 jornadas.





- Mais derrotas consecutivas: Braga – 1 jornada.



Curiosidades:



- 279 jogos até ao momento, 120 vitórias para as equipas visitadas e 89 vitórias para as equipas visitantes (70 empates).



- Estão marcados até ao momento 800 golos (242 de jogadores portugueses).



- Gyokeres (Sporting) é o melhor marcador do campeonato com 26 golos.



- O resultado mais repetido – 1-0 (51 vezes).



- Já tivemos 88 cartões vermelhos.



- Já tivemos 92 penáltis (66 convertidos e 26 falhados).



- Estádio com mais golos – Alvalade - 62 golos.



- Estádio com menos golos – Rio Maior - 27 golos.



- Ainda temos 4 totalistas neste campeonato.



- Não há nulos há 3 jornadas. Últimos 27 jogos … sempre com golos (!)



Será?



- Será que o Sporting vai conseguir o título nesta jornada? É ganhar e esperar que o Benfica não ganhe.



- Será que Vizela e Chaves descem já nesta jornada? Em 81 combinações possíveis, o Vizela desce em 42 delas já nesta jornada e o Chaves em 24.