Óbito Artur Jorge. Reações do mundo desportivo

Como treinador, Artur Jorge, nascido no Porto, teve o momento alto da carreira em 1986/87, ao vencer a Taça dos Clubes Campeões Europeus ao serviço do FC Porto, tendo sido igualmente selecionador nacional em duas ocasiões.O treinador e candidato à presidência do FC Porto André-Villas Boas assinalou hoje a morte do antigo treinador e selecionador nacional de futebol Artur Jorge com um “até sempre”, lembrando o título europeu azul e branco de 1987.“Até sempre Artur Jorge. Os meus mais sinceros pêsames a toda a sua família. Que descanse em paz”, escreveu, numa breve nota publicada na sua página da rede social Facebook.



A acompanhar essa mensagem, André-Villas Boas publicou uma imagem de Artur Jorge a erguer a Taça dos Campeões Europeus, conquistada pelos ‘dragões’ em 27 de maio de 1987, em Viena, após a vitória por 2-1 na final com o Bayern de Munique.



Benfica expressa sentidos pêsames



O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, Fernando Seara, expressou os sentidos pêsames à família de Artur Jorge.

“Em nome do Benfica, os sentidos pêsames a toda a família. Eu recordo o senhor Artur Jorge, porque já tenho idade e lembro-me do senhor Artur Jorge vir de Coimbra para o Benfica”, começou por dizer o dirigente encarnado, em declarações à BTV, em Toulouse, onde o Benfica defronta hoje a formação francesa, para a Liga Europa.



Vitória de Guimarães realça “perda enorme”



O Vitória de Guimarães considerou que a morte do antigo treinador e selecionador nacional Artur Jorge representa “uma perda enorme para o futebol português”, enviando condolências à família e amigos.





“O Vitória Sport Clube manifesta o mais profundo pesar e tristeza pelo falecimento de Artur Jorge, aos 78 anos. É uma perda enorme para o futebol português”, refere a nota publicada pelos vimaranenses no sítio oficial.







Toni: futebol português perde “figura marcante”



O antigo jogador e treinador do Benfica Toni disse que o futebol português “perde uma das suas figuras marcantes”, após a morte de Artur Jorge, e recordou ainda o seu “lado de cidadania”.



“O futebol português perde uma das suas figuras marcantes, quer como jogador, quer como treinador que trouxe para o FC Porto a primeira Taça dos Clubes Campeões Europeus e de campeão mundial. Um treinador que marca a sua geração. O futebol português ficou mais pobre, está de luto”, lamentou Toni, em declarações à agência Lusa.







Sindicato dos jogadores lamenta morte do primeiro presidente



O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) lamentou a morte de Artur Jorge, primeiro presidente e sócio número um, salientando que teve um papel fundamental na afirmação do organismo.



“O Sindicato dos Jogadores está de luto pelo falecimento do seu primeiro presidente e sócio n.º 1, Artur Jorge. Fundado a 23 de fevereiro de 1972, o Sindicato dos Jogadores foi constituído por Artur Jorge, Eusébio, António Simões, Fernando Peres, Rolando, Manuel Pedro Gomes e João Barnabé, entre outros, e no primeiro comunicado que emitiu exigiu o fim da lei da opção e respeito pelas garantias laborais dos jogadores”, refere em comunicado.







Liga e Federação lamentam a morte



A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) lamentaram o desaparecimento do antigo futebolista e treinador.



"Para sempre um nome ligado ao nosso futebol. Descansa em paz, Artur Jorge", lê-se numa publicação da FPF na rede social X, acompanhada por uma fotografia do treinador enquanto selecionador luso, cargo que ocupou em duas ocasiões.



Em comunicado, a LPFP refere que "lamenta profundamente o falecimento de Artur Jorge, antigo internacional português, que se notabilizou tanto como jogador e treinador ao serviço de FC Porto, Benfica e Académica".







Presidente da Académica recorda o homem



O presidente da Académica – Organismo Autónomo de Futebol (OAF) disse que o antigo selecionador nacional Artur Jorge será sempre recordado como um homem que marcou o desporto português.



Em declarações à agência Lusa, Miguel Ribeiro manifestou o “profundo pesar” pela morte do antigo treinador de futebol, vítima de doença prolongada, e ao mesmo tempo o orgulho da sua passagem por Coimbra.







Belenenses recorda transição de futebolista para treinador



O Belenenses recordou o fim da carreira de futebolista e o início do percurso como treinador no clube da Cruz de Cristo.



“Os órgãos sociais do Clube de Futebol 'Os Belenenses' tomaram conhecimento do falecimento de Artur Jorge, aos 78 anos, avançado que totalizou 51 jogos e 14 golos de Cruz de Cristo ao peito entre as temporadas 1975/76 e 1977/78, tendo regressado ao Restelo em 1981/82 para orientar o plantel sénior em nove partidas”, explicaram.







Paris Saint-Germain recorda homem erudito



O Paris Saint-Germain recordou o treinador português Artur Jorge, que morreu aos 78 anos, como uma "personagem erudita" que levou o clube ao seu segundo título de campeão francês de futebol em 1993/94.



Numa nota de condolências publicada no seu sítio oficial na Internet, o atual campeão francês recorda a contratação de Artur Jorge em 1991 para comandar a equipa.







Créteil-Lusitanos triste com a morte



O Créteil-Lusitanos expressou a tristeza com a morte do treinador que comandou o clube francês em 2006/07.



“O Créteil-Lusitanos teve a tristeza de saber da morte de Artur Jorge, treinador do clube na época 2006/07. Com passagens por FC Porto, Paris Saint-Germain, Benfica ou ainda pela seleção de Portugal, Artur Jorge trouxe toda a sua experiência para o clube”, enalteceu o emblema francês, na rede social Instagram.







Marcelo destaca conquista da título de campeão europeu



O Presidente da República lamentou a morte do antigo futebolista e treinador Artur Jorge e destacou, entre os títulos da sua carreira, a conquista da Taça dos Campeões Europeus em 1986/1987 quando treinou o FC Porto.



Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "lamenta a morte do treinador de futebol Artur Jorge, apresentando à sua família as mais sentidas condolências".



Segundo o chefe de Estado, "Artur Jorge será sempre lembrado pelo seu percurso como treinador de futebol, nomeadamente, e entre os vários títulos alcançados, pela conquista da Taça dos Campeões Europeus em 1987".







Humberto Coelho diz que antigo colega “prestigiou o futebol português”



Humberto Coelho, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), lamentou a morte do antigo colega de equipa Artur Jorge, considerando que foi alguém que “prestigiou o futebol português”.



“O Artur Jorge não foi apenas um grande jogador e treinador de futebol, mas também uma grande pessoa. Tivemos momentos muito bons, enquanto adversários, estava ele na altura na Académica e tinham uma grande equipa. Jogos muito difíceis e duros, com resultados imprevistos”, disse, em declarações divulgadas pela FPF.







Bernardino Pedroto vinca legado de uma “pessoa singular”



O antigo futebolista e treinador Bernardino Pedroto enalteceu o legado da “pessoa extremamente singular e inteligente” que foi Artur Jorge.



Colega de Artur Jorge como jogador, no Benfica, durante a época 1973/74, Bernardino Pedroto recordou a “paixão incrível” com a qual o antigo companheiro “vivia o jogo” e considera que é preciso “salvaguardar os valores que sempre teve”.



“O Artur Jorge era uma pessoa extremamente singular. Era diferente, uma pessoa que sempre se interessou pela cultura, uma pessoa extremamente inteligente. Tivemos o prazer de conviver juntos no Benfica. Era um excelente colega. Era um líder”, realçou, em declarações à Lusa.







João Paulo Correia recorda os feitos de personalidade marcante



O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, recordou os “inúmeros feitos” do antigo futebolista e treinador.



“Faleceu Artur Jorge. São inúmeros os feitos como jogador, treinador e selecionador nacional. Será sempre recordado como o primeiro treinador português campeão europeu e como uma personalidade marcante no futebol português. À família e amigos, os meus sentimentos”, escreveu o governante, na rede social X.







Queiroz destaca feitos “extraordinários e brilhantes”





O técnico Carlos Queiroz afirmou que o antigo futebolista e treinador conseguiu feitos “extraordinários e brilhantes”, naquela que foi uma “carreira impar” no futebol português.



“Estimado Campeão Artur Jorge. Todas as palavras que possam ser escritas ou ditas agora, não conseguirão nunca exaltar com justiça os extraordinários e brilhantes feitos de uma carreira ímpar ao serviço do futebol português”, afirmou o treinador luso, também antigo selecionador nacional.