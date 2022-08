Oliveirense e Trofense empatam e somam os terceiros jogos sem vencer na II Liga

A Oliveirense adiantou-se no marcador com um golo de Zé Leite, aos sete minutos, com o Trofense a desperdiçar uma grande penalidade ainda na primeira parte, aos 38, por Okitokandjo, que se redimiu aos 50, ao marcar o golo que determinou o empate num jogo de parada e resposta



O ímpeto da Oliveirense foi evidente nos minutos iniciais, acabando por se colocar em vantagem aos sete minutos, na sequência de uma boa jogada coletiva, que culminou num remate eficaz de Zé Leite já dentro da área.



O médio voltou a destacar-se pouco depois, num remate à entrada da pequena área, que o guarda-redes Miguel Santos defendeu por instinto.



Em contra-ataque, a equipa de Fábio Pereira esteve perto de aumentar a diferença no marcador aos 20, mas Miguel Santos evitou o golo da Oliveirense com uma defesa com o corpo.



A melhor oportunidade do Trofense para chegar ao empate surgiu de uma grande penalidade que castigou mão na bola de Filipe Alves, mas Okitokandjo rematou ao lado na conversão, aos 38.



O avançado dos Países Baixos redimiu-se e, aos 50, acabou por marcar o golo do empate do Trofense, num remate à entrada da área sem oposição



O jogo entrou numa toada de parada e resposta após o empate, que quase era desfeito pela Oliveirense num cabeceamento de Iago (76), que saiu ao lado da baliza.



O Trofense acabou por ficar em vantagem numérica aos 80 minutos, após a expulsão de Michel, que teve uma entrada ríspida sobre Maiga, mas a Oliveirense soube gerir o resultado até final, segurando o empate.



As duas equipas voltaram hoje a pontuar, depois de duas derrotas seguidas, ocupando agora 11.º e 12.º lugares, com quatro pontos.