Oliveirense vence Tondela com `bis` de Sangaré

No Estádio Carlos Osório, a Oliveirense colocou-se numa vantagem confortável com dois golos de Sangaré (seis e 24 minutos), mas o Tondela ainda reduziu na primeira parte, com um golo de Ricardo Alves, aos 42 minutos.



Com o triunfo, a Oliveirense evita a descida direta de divisão e ascende ao 14.º lugar da II Liga, com 34 pontos, enquanto o Tondela se mantém no quinto lugar, à condição, com 46 pontos.



A Oliveirense inaugurou o marcador no início da partida, com Sangaré a rematar com eficácia dentro da pequena área numa recarga a um remate de André Santos, que embateu na trave, aos seis minutos.



A equipa de Ricardo Chéu ampliou a vantagem a meio da primeira parte, com Sangaré a bisar, num remate que ainda foi desviado por Ricardo Alves, traindo o guarda-redes Ricardo, aos 24 minutos.



O Tondela reduziu a diferença no marcador antes do intervalo, quando Ricardo Alves surgiu ao primeiro poste, na sequência de um canto, para desviar a bola de forma subtil para o fundo da baliza da Oliveirense, aos 42 minutos.



A equipa de Sérgio Gaminha foi mais audaz na segunda parte e esteve perto do empate quando Daniel dos Anjos executou um remate forte e colocado num livre direto, obrigando Nuno Macedo a uma defesa junto ao poste, aos 55 minutos.



O Tondela jogou mais perto da área da Oliveirense e voltou a criar perigo aos 71 minutos, com Roberto a colocar a bola em Luan Farias, que não conseguiu emendar para golo ao segundo poste, aos 71 minutos.







Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis