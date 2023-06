"Onzes". Tormena e Borja no Braga, Cláudio Ramos na baliza do FC Porto

Ausentes dos relvados durante as últimas quatro semanas, o defesa central Tormena e o lateral esquerdo Borja são as principais novidades no `onze` do treinador Artur Jorge, um dia depois de terem evoluído sem limitações no treino de adaptação ao palco da partida.

Os `arsenalistas` também voltam a atuar de início com o habitual guarda-redes Matheus, que tinha falhado o êxito na receção ao Paços de Ferreira (3-0), da 34.ª e última jornada da I Liga, num duelo em que André Horta e Iuri Medeiros foram suplentes não utilizados.

Disposto em `4-4-2`, o Sporting de Braga vai alinhar com os defesas Víctor Gómez, Sikou Niakaté, Tormena e Cristián Borja logo à frente de Matheus, enquanto Al Musrati e André Horta aparecem como médios interiores, Iuri Medeiros e Bruma sobre as alas e o capitão Ricardo Horta e Abel Ruiz na dupla atacante do terceiro colocado do último campeonato.

Se Artur Jorge alterou quatro unidades no `onze` dos minhotos, Sérgio Conceição apenas substituiu o guarda-redes Diogo Costa por Cláudio Ramos, único totalista do FC Porto na Taça de Portugal, face ao triunfo caseiro diante do Vitória de Guimarães (3-0), da I Liga.

Igualmente organizados no tradicional `4-4-2`, os vice-campeões nacionais arrancam com Cláudio Ramos na baliza e Pepê, o capitão Pepe, Iván Marcano e Wendell num quarteto defensivo, sendo que Otávio e Galeno acompanham Matheus Uribe e Stephen Eustáquio no meio-campo, todos atrás da dupla atacante composta por Evanilson e Mehdi Taremi.

O Sporting de Braga, que acumula três conquistas, e o detentor do troféu FC Porto, com 18, defrontam-se a partir das 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras, na decisão da 83.ª edição da Taça de Portugal, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.