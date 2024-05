Paços de Ferreira vence em casa do FC Porto B

Os ‘dragões’ começaram cedo a ameaçar a baliza do Paços de Ferreira com Vasco Sousa, aos cinco minutos, após uma assistência da direita, a rematar de fora da área para uma boa defesa de Marafona.



Aos 13 minutos, Rodrigo Mora derrubou um adversário dentro da área e o árbitro não hesitou em assinalar grande penalidade para os visitates.



Antunes foi chamado a marcar, Gonçalo Ribeiro ainda tocou, mas a bola acabou por entrar, abrindo assim o marcador.



O FC Porto B tentou reagir e, aos 27 minutos, Rodrigo Mora, em posição frontal, atirou a bola ao poste da baliza pacense. Marafona não tinha qualquer hipótese de defesa.



Pouco depois da meia hora de jogo, os portistas ficaram a reclamar uma grande penalidade, após queda de Gabriel Brás da área pacense, mas João Pedro Afonso nada assinalou.



Logo a seguir, os portistas estiveram perto do empate, quando Rodrigo Mora, após uma jogada de insistência, atirou forte, dentro da área, para uma defesa com as pernas de Marafona.



A abrir a segunda parte, os pacenses aumentaram a vantagem com um golo de bonito efeito de Miguel Moreno.



Depois disso, o FC Porto B conseguiu recuperar e procurou golo para relançar jogo.



Aos 77 minutos, Wendel Silva, após uma jogada com Rodrigo Pinheiro, reduziu com um remate colocado à baliza de Marafona.



No minuto seguinte, Wendel quase fez o golo do empate mas, desta vez, o guarda-redes do Paços de Ferreira travou o remate.



Aos 81 minutos, o recém-entrado Anhá Candé atirou com perigo à baliza de Marafona, mas a bola saiu ao lado.



Seguiu-se uma sucessão de lances de perigo que o FC Porto B desperdiçou e, em tempo de descontos, o Paços de Ferreira não falhou.



Aos 90+4, Tiago Ribeiro, assistido por Gonçalo Ribeiro, fechou a contagem e carimbou a vitória pacense.







Jogo disputado no Estádio Luís Filipe Meneses, em Vila Nova de Gaia.



FC Porto B – Paços de Ferreira, 1-3.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Antunes, 15 minutos (grande penalidade).



0-2, Miguel, 47.



1-2, Wendel Silva, 77.



1-3, Tiago, 90+4.



Equipas:



FC Porto B: Gonçalo Ribeiro, Rodrigo Pinheiro, Romain Correia, Gabriel Brás, João Mendes, Vasco Sousa (Rodrigo Fernandes, 81), Bernardo Folha (João Teixeira, 81), Wendel Silva, Rodrigo Mora (Dinis, 60), Marcus (Anhá Candé, 60) e Tiago Andrade (Gui Guedes, 73).



(Suplentes: Diogo Fernandes, Dinis, António Ribeiro, Rodrigo Fernandes, Gui Guedes, João Teixeira, Braíma Sambú, Rui Monteiro, Anhá Candé.



Treinador: António Folha.



Paços de Ferreira: Marafona, Jójó, Ícaro Silva, Pedro Ganchas, Antunes (Rui Fonte, 82), Marcos Paulo, Gorby (Uilton, 68), Costinha (Simão Rocha, 82), Miguel (Tiago, 68), Pablo (Matchoi, 82) e Brian Cipenga.



(Suplentes: José Oliveira, Aldair Neves, Erick Ferigra, Simão Rocha, Matchoi, Tiago, Welton Júnior, Uilton, Rui Fonte).



Treinador: Ricardo Silva.



Árbitro: João Pedro Afonso (AF Bragança).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Rodrigo Mora (12), Jojó (30), Antunes (32), Pablo (63), Gabriel Brás (71), João Teixeira (83).



Assistência: 610 espetadores.