Paços trava candidato Nacional em jogo de qualidade na II Liga

Na tabela, o Paços, na melhor fase da época, consolidou o sexto lugar, com 44 pontos, enquanto o Nacional é terceiro, mas agora a três pontos do AVS, segundo e em lugar de subida direta.



O Paços assumiu sempre o jogo, face ao cinismo do Nacional, aparentemente cómodo sem bola, mas mais incisivo na transição e direto na finalização, sobretudo no primeiro tempo.



João Aurélio deixou o aviso aos 10 minutos, antecipando o golo de Carlos Daniel, aos 14, aproveitando duplo erro pacense, com Luiz Carlos a comprometer num primeiro momento e Marafona, depois, a falhar clamorosamente, oferecendo a vantagem aos forasteiros.



O golo não mudou o cariz do jogo, o Paços continuou por cima, mas sempre cerimonioso no momento do remate, respondendo o Nacional em transições rápidas, como a protagonizada por Chuchu Ramírez, aos 36 minutos, com Marafona a redimir-se com uma defesa decisiva.



Só perto do intervalo, Gorby tentou mostrar o caminho aos colegas, mas Lucas França sacudiu para canto o remate que poderia ter dado o empate ao Paços.



Matchoi foi aposta para o segundo tempo e o Paços melhorou, reduzindo o tempo de chegada à área e melhorando a capacidade de finalização.



Bastaram sete minutos para o mesmo Matchoi, de cabeça, empatar, na sequência de uma jogada coletiva, com assistência de Simão de Rocha.



O golo animou os locais, que persistiram na busca da reviravolta e da vitória. Cipenga, Pablo e Costinha protagonizaram os lances de maior perigo, numa segunda parte de qualidade, que teve menos Nacional, tirando um remate de Ulisses, mas o empate subsistiu até final.