Paços vence Torreense e sobe provisoriamente ao sexto lugar da II Liga

As duas equipas estavam tranquilas na classificação, mas os de Torres Vedras tinham oportunidade de encurtar distâncias para o Nacional, no ‘premiado’ terceiro lugar, e até podiam ter marcado primeiro, aos sete minutos, numa transição rápida pela direita.



Dani Bolt saiu disparado da sua defesa, passou vários adversários e serviu Paulinho, mas o avançado tirou mal as medidas ao ‘chapéu’.



Respondeu o Paços com melhor eficácia aos 15, após uma recuperação na zona defensiva do Torreense.



O lance foi trabalhado por reforços de inverno: Pablo recebeu a bola na entrada da área e assistiu Afonso Rodrigues, também cedido pelo Famalicão, que rematou colocado, sem hipóteses de defesa para Vágner.



O Torreense acusou o golo e, apesar de ter mais bola, não conseguiu mais incomodar Marafona, enquanto os pacenses, sempre mais objetivos, testaram os reflexos de Vágner, em remates de Gorby e Uilton, aos 30 e 43 minutos, respetivamente.



O segundo tempo começou prometedor, com Ganchas a cabecear ao ‘ferro’ da baliza do Torreense, que respondeu em dose dupla por Paulinho: na primeira tentativa, aos 55 minutos, falhou a emenda e o golo e na segunda, aos 56, cabeceou para defesa de Marafona e ganhou canto, marcado diretamente ao poste.



O Torreense acreditou e arriscou, o Paços passou a defender mais e apostou no contra-ataque, acabando por ser premiado aos 90 minutos, num remate em jeito e colocado na quina da área pelo suplente Cipenga.



Após este merecido triunfo, o terceiro consecutivo, o Paços ascendeu provisoriamente ao sexto lugar, com os mesmos 36 pontos do Tondela, que tem menos um jogo, e do Académico de Viseu.



O Torreense, por sua vez, mantém-se no quinto lugar, com 39.