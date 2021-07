Paulinha e Paige Almendariz reforçam futebol feminino do Sporting de Braga

A brasileira Paulinha, ex-Corinthians, e a norte-americana Paige Almendariz são as novas caras do plantel principal de futebol feminino do Sporting de Braga, anunciou hoje o emblema minhoto, sendo ambas defesas laterais, direita e esquerda, respetivamente.