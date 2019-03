Paulo Santos antevê o encontro SC Braga-FC Porto

O encontro joga-se no estádio Municipal de Braga, a partir das 15h30, do próximo sábado.



O FC Porto em segundo lugar com 63 pontos, os mesmos do líder Benfica, e o SC Braga em terceiro com 58, a cinco dos “dragões” e que alimenta ainda o sonho de conquistar pela primeira vez o título de campeão nacional.



Na antevisão desta partida., à jornalista da Antena 1, Cláudia Martins, o internacional português falou do jogo à luz daquilo que viveu dentro das quatro linhas em situações similares.