Pedro Proença recandidata-se a presidente da Liga

", disse."É um projeto dos clubes, para os clubes, pelos clubes e por isso, em representação de todos, sou candidato. Pela primeira vez na história do futebol profissional um candidato a presidente da Liga Portugal conseguiu reunir todas as subscrições das Sociedades Desportivas.É algo que, não escondo, me enche de orgulho, mas de enorme responsabilidade. Mas deixem-me que vos diga que não há espaço nem margem para vaidade ou arrogância. Este apoio unânime dá-nos, antes, um maior sentido de responsabilidade para fazer ainda melhor no próximo quadriénio", vincou.E o candidato acrescentou ainda: "Reconheço que todos esses apelos me sensibilizaram. Não escondo que perceber, em público ou em privado, como todos me desafiaram para continuar a liderar o futebol profissional me fez ter consciência de que o nosso ciclo ainda não terminou. E porque não sou homem de desistir a meio de um percurso ou de fugir dos desafios, decidi responder de forma positiva a esses apelos.Mas este período de reflexão e de introspeção demonstrou-me, também, que esta é muito mais do que a candidatura de Pedro Proença e da equipa que o acompanha. Esta é a candidatura de todo o futebol profissional. É a candidatura da unanimidade", disse.