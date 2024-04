Penafiel e Paços de Ferreira empatam em final de jogo atribulado

Matchoi Djaló inaugurou o marcador para os 'castores', na 'recarga' a um penálti falhado pelo próprio, aos 89 minutos, mas os anfitriões ainda empataram, na sequência de um pontapé de canto, por João Oliveira, aos 90+5.



Com este resultado, o Penafiel tem 34 pontos, no 13.º lugar da II Liga, já o Paços de Ferreira tem 44, no sexto.



Os penafidelenses foram os primeiros a provocar calafrios à defensiva adversária, quando Robinho, logo ao oitavo minuto, aproveitou um ressalto pelo corredor direito para surgir isolado, em boa posição para inaugurar o marcador, mas o remate cruzado saiu ligeiramente ao lado do poste da baliza pacense.



Aos 20 minutos, o conjunto da casa esteve novamente perto do golo, através de um excelente cruzamento rasteiro por parte de Miguel Maga, que descobriu Hugo Firmino sozinho no ‘coração’ da área, apenas diante do guarda-redes, condição que desperdiçou de forma clamorosa, com uma finalização muito desviada.



A resposta dos ‘castores’ surgiu seis minutos depois, na sequência de um livre direto de Matchoi Djaló, que levou a uma defesa incompleta de Manuel Baldé e permitiu a Rui Fonte fazer a recarga de uma posição muito favorável, mas o guardião fez uma notável segunda intervenção para manter o marcador a zero.



O segundo tempo foi mais pobre em termos de oportunidades até à chegada dos golos, com o disparo de Hélder Suker à meia volta, aos 63 minutos, a ser o lance de maior perigo até então.



Aos 89 minutos, o Paços conquistou uma grande penalidade, por mão na bola de Rúben Pereira, e, ainda que Matchoi tenha permitido uma primeira defesa do guarda-redes na conversão, a bola sobrou de volta para o médio guineense marcar na 'recarga'.



Quando a vitória dos visitantes parecia certa, o Penafiel chegou ao empate em cima do apito final (90+5 minutos), após canto cobrado por Robinho, com a bola a ficar 'presa' numa confusão que se gerou no interior da área, e João Oliveira, entrado em campo no minuto anterior, a aproveitar subtilmente.



Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.



Penafiel – Paços de Ferreira, 1-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Matchoi Djaló, 89 minutos.



1-1, João Oliveira, 90+5.



Equipas:



- Penafiel: Manuel Baldé, Miguel Maga (João Oliveira, 90+4), Rúben Pereira, João Miguel, João Silva, Diogo Batista (Leandro Teixeira, 90+4), Filipe Cardoso, Robinho, Hugo Firmino, Hélder Suker (Adilio Santos, 72) e André Silva (Chico Teixeira, 72).



(Suplentes: Filipe Ferreira, Diogo Brito, Leandro Teixeira, Chico Teixeira, João Oliveira, Edu Pinheiro, Adílio Santos, Gabriel Barbosa e Pedro Vieira).



Treinador: Hélder Cristóvão.



- Paços de Ferreira: Jeimes Menezes, Aldair Neves (Jójó, 87), Pedro Ganchas, Erick Ferigra, Simão Rocha, Luiz Carlos, Matchoi Djaló, Gorby Baptiste (Miguel Moreno, 78), Uilton Silva (Costinha, 70), Rui Fonte (Pablo Felipe, 79) e Brian Cipenga (Tiago Ribeiro, 78).



(Suplentes: Marafona, Jójó, Antunes, Luís Bastos, Marcos Paulo, Tiago Ribeiro, Costinha, Miguel Moreno e Pablo Felipe).



Treinador: Ricardo Silva.







Árbitro: Miguel Fonseca (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Miguel Maga (57), André Silva (65) e Erick Ferigra (90+1).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.