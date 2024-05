Penafiel e Torreense fecham época com empate

A jogar fora de casa, o Torreense até esteve na frente do marcador, por intermédio de Benny, aos 20 minutos, mas não conseguiu manter a vantagem, desfeita pelos penafidelenses, aos 52, através de Rúben Pereira.



Os anfitriões entraram mais fortes na partida, com maior volume de posse de bola no meio-campo adversário, sem que se materializasse, no entanto, em ocasiões de finalização.



Sem lances de destaque até final, o resultado ficou fechado no empate, permitindo ao Torreense finalizar o campeonato com 48 pontos, no sexto lugar, ainda à mercê do Tondela, sétimo e que no domingo joga com o AVS, enquanto o Penafiel fechou a campanha 2023/2024 com 39, já com o 13.º posto assegurado.