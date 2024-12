Penafiel encosta-se ao líder Tondela após vitória tardia diante do Torreense

Com este resultado, em jogo referente à 15.ª jornada, os 'penafidelenses' somaram o segundo triunfo consecutivo no campeonato e contabilizam 31 pontos, os mesmos do que o Tondela.



Já o Torreense é quarto classificado, com 25 pontos, os mesmos do que o Académico de Viseu e do que o Benfica B, que tem uma partida em atraso.



Numa primeira parte totalmente dominada pelos 'azuis grená', sucederam-se as oportunidades de golo, com Vando Félix, David Costa, Tobias Thomsen, este último por duas vezes, a serem os protagonistas dos lances de maior perigo.



A etapa complementar iniciou da mesma forma, com o conjunto liderado por Tiago Fernandes a assumir o controlo das ocorrências.



Aos 66 minutos foi mesmo o guarda-redes Manuel Baldé a vestir a capa de herói e a salvar o Penafiel, efetuando duas excelentes defesas a dois cabeceamentos consecutivos.



À entrada dos últimos dez minutos, o cenário mudou, com Gustavo Correia a apontar para a marca de penálti na sequência de um corte com o braço.



A decisão do árbitro da associação do Porto motivou fortes críticas dos torreenses nas bancadas, com um adepto a invadir o campo em protesto e as autoridades a serem chamadas a intervir.



Serenados os ânimos, João Silva encarregou-se de converter o penálti da vitória. O defesa 'penafidelense' ainda viu Leandro Matheus defender a primeira tentativa, mas na recarga não desperdiçou, selando um importante triunfo para a equipa de Hélder Cristóvão.



No período de compensação, e num momento em que o Torreense já arriscava tudo para chegar à igualdade, o guarda-redes Leandro Matheus saiu da área para participar em momento ofensivo e acabou por cometer uma falta, lance que lhe valeu o cartão vermelho direto.



Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Torreense -- Penafiel, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



0-1, João Silva, 86 minutos.







Equipas:



- Torreense: Leandro Matheus, Dani Bolt, Julien Lomboto, Stopira (Silas Bjerre, 90+9), Javi Vázquez, Rúben Pinto (Léo Silva, 57), Juan Balanta, David Costa (Luccas Paraízo, 78), Manuel Pozo, Vando Félix (Mathys Jean-Marie, 90+10) e Tobias Thomsen (Talles Wander, 79)).



(Suplentes: Silas Bjerre, Miguel Rebelo, Léo Silva, Tiago Matos, Talles Wander, Brian Agbor, Vasco Oliveira, Mathys Jean-Marie e Luccas Paraízo).



Treinador: Tiago Fernandes.







- Penafiel: Manuel Baldé, Miguel Maga, João Miguel, Rúben Pereira, João Silva, Tiago Rodrigues, Ewerton, Diogo Batista (Bruno Pereira, 90+2), André Silva (Sodiq Fatai, 57), Zé Leite (Xhuliano Skuka, 90+2) e Gabriel Barbosa (Diogo Brito, 81).



(Suplentes: Miguel Oliveira, Gustavo Fernandes, Pedro Vieira, João Leal, Bruno Pereira, Diogo Brito, Gonçalo Negrão, Sodiq Fatai e Xhuliano Skuka).



Treinador: Hélder Cristóvão.







Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Rúben Pereira (18), Vando Félix (45+2), Stopira (58), Miguel Maga (77), Tiago Rodrigues (86), Juan Balanta (87) e Xhuliano Skuka (90+3). Cartão vermelho direto para Leandro Matheus (90+7)



Assistência: 1.562 espetadores.