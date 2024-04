Portimonense trabalhou receção ao Casa Pia para continuar a melhorar forma

“O foco é sempre esse todas as semanas, desde o início do campeonato: estar sempre à procura de melhorar aspetos onde não estamos tão bem, e sempre com a busca de aperfeiçoar e melhorar aqueles que vamos fazendo bem”, afirmou Paulo Sérgio, em declarações divulgadas pelo clube algarvio.



Por isso, depois da vitória da última jornada em Chaves (3-2), que pôs fim a uma sequência de oito jogos sem vitórias no campeonato, esta semana de trabalho foi “igual às outras, de foco e de muita concentração no trabalho”.



“A preparação é sempre a tentar atender a todos os defeitos, porque apesar da vitória voltámos a cometer alguns erros. É sempre um trabalho muito focado no nosso rendimento anterior para tentar melhorar no próximo”, reforçou o técnico.



Em cada semana, prosseguiu, “mesmo aquilo que é bem feito volta a ser repetido, volta a ser analisado, assim como a preocupação sobre os erros cometidos não desaparece nunca”.



As duas reviravoltas no marcador no triunfo frente à formação flaviense mostraram que o Portimonense “nunca vira a cara à luta, honra com esforço o emblema que transporta”, ainda que, “muitas vezes, não o tem feito com a melhor das qualidades”, admitiu Paulo Sérgio.



Em relação ao adversário de domingo, o técnico dos ‘alvinegros’ considerou o Casa Pia “uma equipa competente, compacta, madura, com jogadores com bastante experiência”.



“Isso é visível nas partidas, é uma equipa que não tem grandes oscilações, porque tem de facto vários jogadores com muita tarimba e muita experiência. (…) É uma equipa muito bem organizada coletivamente, e que tem unidades individuais que conseguem fazer desequilibrar uma partida quando ela está mais monótona”, analisou.



Portimonense, 16.º classificado, com 26 pontos, e Casa Pia, nono, com 31, defrontam-se no domingo, às 18:00, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.