Processo disciplinar permite a jogadores expulsos atuar na próxima ronda da I Liga

Os regulamentos ditam que, quando há uma decisão do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) - no caso, instauração de processo disciplinar com caráter urgente -, cessa a suspensão preventiva temporária, pelo que os jogadores podem atuar na próxima jornada.



Com a abertura do processo disciplinar, os visados podem ver ser provada uma eventual legítima defesa, pelo que, poderia haver exclusão de ilicitude (sem culpa e, portanto, sem castigo algum) ou culpa atenuada.



O CD da FPF abriu hoje o processo disciplinar aos incidentes no jogo entre os flavienses e os 'canarinhos', da 30.ª jornada da I Liga.



“Instauração de processo disciplinar, com atribuição de natureza urgente, à Grupo Desportivo de Chaves – Futebol SAD, a Pedro Miguel da Costa Álvaro, a Marcelo Henrique Passos Carné, a Nuno Miguel Pereira Diogo, a André das Neves Paquete de Oliveira, a Tiago Filipe Alves Araújo, a Vasco César Freire de Seabra e a António Baptista Nobre, por deliberação da Secção Profissional”, refere o CD da FPF em comunicado.



Segundo o documento, a abertura deste processo acontece devido à “factualidade constante dos relatórios oficiais de jogo e a participação apresentada pela Estoril Praia Futebol SAD”.



“O processo foi enviado, dia 24 de abril de 2024, à Comissão de Instrutores da Liga Portugal, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução”, acrescenta o órgão disciplinar.



No jogo referente à 30.ª jornada da I Liga, disputado no domingo em Chaves, uma invasão de campo quando decorria o período de descontos resultou em desacatos e agressões entre adeptos flavienses e jogadores do Estoril Praia, com o guarda-redes Marcelo Carné e o defesa Pedro Álvaro a serem expulsos com cartão vermelho direto.



Após uma paragem de cerca de 20 minutos, o jogo foi retomado, com a equipa da casa a chegar ao 2-2 com um golo aos 90+20 minutos, por intermédio de Morim, quando o avançado João Carlos defendia a baliza do Estoril Praia, devido à expulsão do guarda-redes e numa altura em que o emblema ‘canarinho’ já tinha esgotado as substituições.



A equipa da casa marcou primeiro, por intermédio de João Correia, aos 32 minutos, mas os estorilistas conseguiram a reviravolta, com golos de Basso (58) e Fabrício (71), cedendo o empate depois do reinício do encontro.