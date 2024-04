PSP identificou futebolista nos desacatos de Chaves

“Pelas 17h26 (de domingo), altura em que o jogo de futebol ainda decorria, ocorreu uma situação de invasão da área do espetáculo desportivo (…), o que motivou a intervenção da PSP. Durante esta ação policial foram detidos seis cidadãos, designadamente quatro homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 30 e os 60 anos, por suspeita da prática do crime de invasão da área do espetáculo desportivo”, detalha a Polícia de Segurança Pública, em comunicado.



Os suspeitos detidos foram “libertados e notificados para comparência” esta segunda-feira, “junto da Autoridade Judiciária competente”.



Na mesma nota, a PSP indica que foi “identificado um jogador de futebol por suspeita da prática de crime de ofensa à integridade física”, sem o identificar, e que registou ainda duas situações de arremesso de objetos, “pelo que irá proceder ao levantamento dos respetivos autos de notícia e remetê-los às autoridades competentes”.



Uma invasão de campo quando decorria o período de descontos do jogo de domingo entre o Desportivo de Chaves e o Estoril Praia, da 30.ª jornada da I Liga de futebol, disputado em Chaves, resultou em desacatos e agressões entre adeptos flavienses e jogadores do Estoril Praia, com o guarda-redes Marcelo Carné e Pedro Álvaro a verem o vermelho direto.



Após uma paragem de cerca de 20 minutos, o jogo foi retomado, com a equipa da casa a chegar ao 2-2 com um golo aos 90+20 minutos, por intermédio de Morim, quando na baliza do Estoril Praia o avançado João Carlos assumia a posição de guarda-redes.



A equipa da casa marcou primeiro, por intermédio de João Correia, aos 32 minutos, mas os estorilistas adiantaram-se, com golos de Basso (58) e Fabrício (71), cedendo o empate depois do reinício do encontro.



“Depois de verificadas as condições de segurança no interior e exterior do recinto desportivo e estando estas garantidas pela PSP, pelas 17h40 o jogo reiniciou-se, não existindo até ao final do mesmo qualquer outra situação criminal ou de alteração da ordem pública”, conclui a PSP, apelando “a todos os adeptos de futebol que digam não à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância em todo e qualquer ambiente, incluindo em contexto desportivo”.