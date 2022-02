Rafa regressa aos convocados do Benfica

Para o jogo da 20.ª jornada do campeonato, com início às 19h00, no Estádio da Luz, o treinador Nélson Veríssimo volta a contar com Rafa, recuperado da covid-19, mas tem vários problemas na frente de ataque.



Com o suíço Seferovic lesionado, bem como Rodrigo Pinho, com lesão de longa duração, a equipa ficou agora sem Yaremchuk, com o ucraniano a apresentar um “traumatismo no globo ocular direito”, e continua sem contar com Darwin Nuñez.



O uruguaio jogou na terça-feira à noite pela sua seleção, tendo entrado na segunda parte na vitória diante da Venezuela (4-1), em jogo de qualificação da zona sul-americana (CONMEBOL) para o Mundial2022.



Um cenário que deixa como opção para o ataque das "águias" apenas Gonçalo Ramos e o jovem Henrique Araújo, jogador da equipa B que tem apenas sete minutos na formação principal, tendo participado na derrota frente ao Sporting na Taça da Liga (2-1).



Fora das opções dos encarnados para o jogo de hoje está também o defesa brasileiro Gilberto, que, ainda de acordo com o clube, apresenta uma “amigdalite bacteriana”, enquanto Otamendi, que esteve na seleção da Argentina, está de regresso às opções.



O jogo entre Benfica, terceiro classificado, e Gil Vicente, quinto, terá arbitragem de Artur Soares Dias.



Lista de 21 convocados:



- Guarda-redes: Helton Leite e Vlachodimos.



- Defesas: Vertonghen, Valentino, Otamendi, Morato, André Almeida e Grimaldo.



- Médios: Radonjic, Julian Weigl, Meïte, Everton, Pizzi, Diogo Gonçalves, Adel Taarabt, Rafa, João Mário, Gil Dias e Paulo Bernardo.



- Avançados: Gonçalo Ramos e Henrique Araújo.