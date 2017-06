Real conquista Campeonato de Portugal

Lusa 04 Jun, 2017, 18:10 / atualizado em 05 Jun, 2017, 08:07 | Futebol Nacional

Um golo em cada parte do avançado do Real (33 e 69 minutos), permitiu ao clube juntar o título à subida à II Liga, depois de ter vencido a zona Sul na fase de subida, numa partida em que a formação orientada por Filipe Martins soube ser mais eficaz.



A Oliveirense, que chegou a esta final em Viseu depois de ter sido primeira classificada na zona Norte de subida à II Liga, entrou melhor no jogo e teve durante grande parte o domínio, mas com o Real a responder em perigosos contra-ataques.



Fui num desses lances que, aos 33 minutos, José Pedro `escapou´ pela esquerda e cruzou para Erico finalizar.



A Oliveirense procurou responder, mas não foi capaz de criar claras oportunidades para marcar.



A segunda parte foi praticamente igual, com o Real a jogar muito sólido a defender e sempre perigoso na contraofensiva.



Aos 69 minutos, Erico ganhou uma bola à entrada da área a disparou um remate violento ao ângulo da baliza de Filipe Ferreira. Um grande golo do avançado do Real a deixar a sua equipa confortável no marcador.



Aos 87 minutos, a Oliveirense tem a melhor oportunidade do jogo, com uma grande penalidade que Godinho desperdiçou, ao rematar ao poste da baliza adversária.



Os comandados de Pedro Miguel acusaram o `golpe´ e até final foram incapazes de dar a volta ao resultado.







Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.



Oliveirense - Real Massamá, 0-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1- Erico, 33.



0-2- Erico, 69.







Equipas:



- Oliveirense: Filipe Ferreira, Sérgio Silva, Ricardo Tavares, João Mendes (Oliveira, 66), Alemão, Kiki Ballack, João Amorim (Rafa, 75), Zé Pedro Freitas, Clayton (Serginho, 60), Fabian e Godinho.



(Suplentes: Raphael Mello, Leo, Rafa, Oliveira, Serginho, Edvâncio, Raúl).



Treinador: Pedro Miguel.



- Real Massamá: Miguel Assunção, Jorge Bernardo, José Pedro, Rúben (Marlon, 72), Marcelo (Sabry, 84), Kikas (Guti, 88), Brash, Erico, Palácios, Matheus Costa e Nuno Tomás.



(Suplentes: Gonçalo, Marlon, Palmeira, Guti, Luís Mota, Sabry, Allef)).



Treinador: Filipe Martins.







Árbitro: Pedro Campos (AF Bragança).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Jorge Bernardo (70) e Ricardo Tavares (74).



Assistência: Cerca de 900 espetadores.